Levensgevaarlijk: motorrijder ligt neer op zijn voertuig terwijl hij over snelweg raast

Vreemde taferelen op een snelweg in de Amerikaanse staat Missouri. Daar zagen enkele mannen vanuit hun wagen hoe een motorrijder languit op zijn voertuig lag terwijl hij over de weg raasde. “Hoe snel zijn we aan het rijden? 95 kilometer per uur!”, klonk het bij de ooggetuigen, die hun verwondering voor de levensgevaarlijke rijstijl niet onder stoelen of banken staken. Wat de motorrijder bezielde om op die manier te rijden, is niet duidelijk.