Goffin klimt naar 97e plaats op ATP-ranking, Spanjaard Carlos Alcaraz blijft leider

Op de maandag gepubliceerde ATP-ranking is David Goffin drie plaatsen vooruitgegaan. De Luikenaar is nu de nummer 97 van de wereld in het mannentennis.

Vorige week dook Goffin met een honderdste plaats de top honderd weer binnen. Met een kwartfinaleplaats op het Challengertoernooi van San Marino sprokkelde hij nog wat extra punten. Bij de laatste acht was de Bosniër Nerman Fatic afgelopen vrijdag in twee sets te sterk.

Zizou Bergs en Kimmer Coppejans blijven status quo, respectievelijk op de 150e en 160 plaats op de wereldranglijst. Joris De Loore sluit met een 166e plaats het rijtje der Belgen in de top tweehonderd van het mannentennis af.

In de top tien valt er één wijziging te noteren. Dankzij zijn overwinning op het ATP-toernooi in Los Cabos neemt de Griek Stefanos Tsitsipas de vierde plaats over van de Noor Casper Ruud. Daniel Evans gaat dankzij zijn eindzege in Washington negen plaats vooruit en is nu 21e. De grootste sprong in de top honderd kwam op naam van Dominic Thiem, verliezend finalist in Kitzbühel. De Oostenrijker staat nu op de 84e plaats.

Helemaal bovenin de ranking blijft de Spanjaard Carlos Alcaraz na zijn zege van vorige maand op Wimbledon aan de leiding, voor de Serviër Novak Djokovic en de Rus Daniil Medvedev. Over drie weken gaat in New York met de US Open het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen van start.