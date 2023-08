Volgende episode in de transfersaga-Mbappé: speler niet in selectie voor eerste training in eigen land

Dat het er bovenarms opzit tussen het bestuur van PSG en Kylian Mbappé is al even duidelijk. Nadat de Fransman in een brief aangaf volgend jaar gratis te willen vertrekken, lieten de PSG-bazen de aanvaller thuis van hun internationale tour In Azië. Mbappé liet dat echter niet aan zijn hart komen en trainde - met de glimlach- mee met andere overbodige spelers zoals Julian Draxler, Georgino Wijnaldum en Leandro Paredes.

Het was uitkijken naar vandaag voor verdere ontwikkelingen in de soap. De eerste training na de Aziatische tour staat op het programma. Toont de PSG-top clementie en mag Mbappé opnieuw aansluiten of wordt de status quo behouden en blijft de snelle aanvaller persona non grata in de club. Het lijkt de tweede optie te worden. Mbappé behoort niet tot de selectie.

Waarschijnlijk zal de superster ook de eerste competitiematch- die zaterdagavond op het programma staat- thuis moeten volgen. De posities lijken ingenomen. Het blijft wachten op een doorbraak in dit transferdossier. Hallo, Real Madrid? Dat Mbappé deze zomer nog mag vertrekken, is duidelijk.