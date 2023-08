België verlaat Boedapest met een gouden medaille op de Master judo: “Matthias Casse leverde perfect toernooi af”

Een gouden medaille, enkele blessures en een coach die opstapt: dat is de balans van het Belgische team op de Masters judo die de voorbije dagen plaatsvonden in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Matthias Casse zorgde voor de uitschieter met goud in de klasse tot 81 kilogram. “Matthias leverde hier het perfecte toernooi af”, vertelde Koen Sleeckx, technisch directeur van Judo Vlaanderen, zondagavond aan Belga. “Hij kwam makkelijk tot scoren en op tactisch vlak was hij op geen foutje te betrappen. De Matthias die we hier in Boedapest gezien hebben, is erg moeilijk te kloppen. De aangekondigde finale tegen Tato Grigalashvili kwam er niet, maar dat is vooral spijtig voor de Georgiër. Matthias was er in ieder geval klaar voor.”

Aan de Masters neemt de top 36 van de wereld in elke gewichtsklasse deel. Toma Nikiforov haalde er de kwartfinales van de klasse tot honderd kilogram, maar liep daar een schouderblessure op tegen de Georgiër Ilia Sulamanidze. Gabriella Willems raakte op haar beurt ernstig geblesseerd aan de knie en intussen is bekendgeraakt dat de ervaren Damiano Martinuzzi stopt als elitecoach bij Judo Vlaanderen.

“Toma startte aarzelend aan het toernooi, maar zijn tweede kamp tegen de Serviër Kukolj was op niveau”, aldus Sleeckx. “Vervolgens blesseert hij zich en kan hij daardoor niet deelnemen aan de herkansingen. We hopen dat de blessure meevalt. Amber Ryheul mag ook tevreden terugblikken op haar toernooi. Ze komt steeds makkelijker tot scoren, maar had de pech in de tweede ronde te moeten uitkomen tegen de sterke Krasniqi. Dit belooft echter voor de toekomst.”