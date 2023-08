Meer dan 200.000 Vlamingen mogen volgende maand naar de stembus voordat het te laat is

Tongeren, Borsbeek, Zwijndrecht en Gent zijn volop in de weer om in september of oktober een volksraadpleging te organiseren, over twee weken weten we of Zele daar ook bijkomt. In totaal mogen minstens 200.000 Vlamingen ouder dan 16 jaar zich binnenkort uitspreken over een lokale kwestie. In Vlaanderen is het al 27 jaar mogelijk om een volksraadpleging te organiseren op gemeenteniveau. Dat gebeurde tot nu toe slechts 22 keer. Vier (of misschien zelfs vijf) volksraadplegingen in een maand tijd is ongezien.

In Gent gaat de bevraging over het sociale woonbeleid, in Tongeren en Borsbeek over fusieplannen. In Zwijndrecht gaat het ook over een mogelijke fusie, maar daar komt de volksraadpleging er op initiatief van de gemeenteraad.

Ondertussen wacht Zele nog in spanning af, de gemeente is volop handtekeningen aan het controleren. Op 24 augustus moet daar blijken of burgeractivisten effectief de vereiste 3.000 rechtsgeldige signaturen hebben ingezameld. In dat geval moet Zele het omstreden circulatieplan voorleggen aan zijn inwoners. Daar is haast bij geboden, want 13 oktober is voor gemeenten een harde deadline. Door de wettelijk voorziene sperperiode van twaalf maanden voor de lokale verkiezingen (die plaatsvinden op 13 oktober 2024 ) kunnen ze vanaf dan geen volksraadpleging meer organiseren.

Drempels

Hoeveel handtekeningen je moet verzamelen, hangt af van hoe groot je gemeente is. Telt die minder dan 15.000 inwoners, dan moet je de handtekening van 20 procent van de inwoners verzamelen. In gemeenten die tussen de 15.000 en 30.000 inwoners tellen gaat het om 3.000 signaturen. Tien procent van de inwoners volstaat in gemeenten met meer dan 30.000 inwoners. Dezelfde drempels zijn ook relevant voor de opkomst op de dag van de raadpleging. Als ze worden gehaald, wordt de uitslag geteld. Is de opkomst lager, dan blijven de urnes gesloten. Hoe dan ook is de uitslag van een volksraadpleging juridisch niet bindend voor het gemeentebestuur.

Professor bestuurskunde Bram Ver­schuere (UGent) noemt de lokale volksraadpleging tot nu toe geen succes. Volgens hem maken burgers nog te weinig gebruik van het instrument, maar dat verbaast hem niet: ‘Het is zeer omslachtig om af te dwingen. Als je als overheid de burger die mogelijkheid biedt, dan moet je zo weinig mogelijk obstakels opwerpen om van dat recht gebruik te maken.’

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) deelt die mening. Op zijn initiatief maakt de Vlaams regering het in de toekomst eenvoudiger om een raadpleging af te dwingen. Burgers zullen dan handtekeningen ook digitaal inzamelen, waardoor ze niet langer markten zullen moeten afschuimen of van deur tot deur moeten gaan. Door de drempel te verlagen verwacht Somers dat er nog meer volksraadplegingen zullen komen.

Eén miljoen euro

De vraag blijft of de gemeenten dat ook zien zitten. Een volksraadpleging organiseren kost namelijk geld, Gent schat bijvoorbeeld dat het daarvoor bijna een miljoen euro moet uittrekken. Tongeren rekent op een totale kostprijs van 100.000 euro, vergelijkbaar met wat een gewone stembusgang kost.

Ook om andere redenen staan lokale politici niet te springen om een volksraadpleging te organiseren. Zo noemt Hans Knop (CD&V), de burgemeester van Zele, de (eventuele) volksraadpleging over het circulatieplan ‘een geval van slechte timing.’ ‘Onze administratie moet nu in de vakantie hard doorwerken om dit rond te krijgen.’

Gents gemeenteraadsvoorzitter Christophe Peeters (Open VLD) vraagt zich af of een volksraadpleging wel het ‘juiste instrument’ is voor complexe beleidsdomeinen als het woonbeleid. ‘Dat kun je toch niet verengen tot ja of nee?’, zegt Peeters. ‘Een volksraadpleging is alleen geschikt voor simpele kwesties.’ Eerste schepen van Borsbeek Walter Kiebooms (N-VA) benadrukt het niet-bindende karakter van de volksraadpleging: ‘Het is uiteindelijk de gemeenteraad die over de fusie met Antwerpen zal stemmen, alleen die is bevoegd.’

Professor Verschuere is kritisch over de afwijzende houding van de lokale verkozenen: ‘Er is altijd wel een argument om een volksraadpleging niet te organiseren. Lokale politici leggen namelijk de echt hete hangijzers niet graag voor aan de burger. Een volksraadpleging veroorzaakt onzekerheid, ze houden de zaken liever zelf in handen.’