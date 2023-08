Wietse Jacobs. — © rr

BASKETBAL. Lummen geeft eerste bekerwedstrijd uit handen, forfaitzege voor Hades

In de eerste poulewedstrijd van de beker van Vlaanderen gaf Lummen een 44-58 voorsprong in het slotquarter uit handen. Hades won met forfaitcijfers omdat tegenstander Zwevezele te weinig beschikbare spelers had.

Johnny Peeters Vandaag om 09:22