Opvallende transfer in de maak? Anderlecht heeft concrete interesse voor Mats Rits, Club Brugge is bereid mee te werken

In de zoektocht naar versterking op het middenveld komt Anderlecht uit bij een opvallende naam. Het toont namelijk interesse in Club-speler Mats Rits.

In de zoektocht naar versterking voor het middenveld denkt Anderlecht aan Mats Rits (30) van Club Brugge. Paars-wit heeft zijn interesse kenbaar gemaakt aan alle partijen, de verwachting is dat het snel tot onderhandelingen komt.

Club is bereid mee te werken, want de kern is veel te groot en Rits gaat zijn laatste contractjaar in. De speler zelf wil niks uitsluiten. In het verleden stond Rits al op de radar van Anderlecht, toen kwam het niet tot een deal.

Rits kwam in de zomer van 2018 over van KV Mechelen en speelde tot dusver 197 duels voor blauw-zwart. Daarin was hij goed voor 23 doelpunten en 18 assists. Eerder lag de middenvelder onder contract bij Beerschot en Ajax.