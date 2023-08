Spontane staking bij De Lijn in Lanaken en Tongeren: ontevreden over dienstregeling

Buschauffeurs van De Lijn hebben maandagmorgen spontaan het werk neergelegd in de stelplaatsen in Lanaken en Tongeren. Het busverkeer is in die regio ernstig verstoord en er rijden weinig bussen.

Onder de buschauffeurs heerst ontevredenheid over de dienstregeling. “We zijn in onderhandeling”, zegt woordvoerster Karen Van der Sypen van De Lijn. Een aantal chauffeurs is maandagmorgen niet met de bus uitgereden. “Dit geeft hinder. Er rijden nog bussen, maar er zijn ook ritten afgeschaft. We kunnen nog niet aangeven hoe groot die is omdat er op verschillende tijdstippen in de ochtend chauffeurs beginnen werken”, zegt woordvoerdster Van der Sypen. Vanmorgen was er enkel een staking in de stelplaatsen in Tongeren en Lanaken. Door de personeelsactie rijden er minder bussen in de regio Tongeren, Lanaken, Maasmechelen, Maastricht en Hasselt.

Reizigers vinden informatie op de website van De Lijn: www.delijn.be