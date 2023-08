Thomas Pieters wordt 38e in LIV Greenbrier Open, winnaar DeChambeau breekt record in nog jonge LIV Tour

In de LIV Greenbrier Open, eindigde Thomas Pieters op een 38ste plaats. De Belg volgde zo op twintig slagen van de uiteindelijke winnaar. Dat was de Amerikaan Bryson DeChambeau. Dit met een recordscore van 58 slagen.

Met een ultieme ronde van 66 slagen is Thomas Pieters op de 38e plaats geëindigd in de LIV Greenbrier Open die plaatsvond op de “Old White” golfbaan in het Amerikaanse White Sulphur Springs, West Virginia.

De 28-jarige Antwerpenaar lukte op de slotdag een ronde van 66 slagen, vier onder par en dit na zes birdies en een dubbele bogey. Met zijn totaalscore van 207 slagen, drie onder par, telde hij in de eindafrekening twintig slagen meer dan de Amerikaan Bryson DeChambeau. Laatstgenoemde putte in de slotronde maar liefst dertien birdies weg waartegen hij een keer in de fout ging. Met zijn totaalscore van 187 slagen, 23 onder par, toonde DeChambeau zich met zes slagen beter dan de Chileen Mito Pereira. Zijn score van 58 slagen, twaalf onder par, is een recordscore in het jonge bestaan van de LIV Tour.

In het ploegenklassement kon Pieters samen met zijn team RangeGoats GC, met de Amerikanen Harold Varner III, Talor Gooch en Bubba Watson, beslag leggen op een zesde plaats.