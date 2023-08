Een doorbraak in het transferdossier van Charles De Ketelaere? Speler lijkt op weg naar Atalanta

Is er eindelijk een doorbraak in het transferdossier van Charles De Ketelaere? Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport heeft AC Milan een akkoord met Atalanta. Het zou gaan over een huur met aankoopoptie.

Dat ze in Milaan meer hadden verwacht van hun toptransfer is duidelijk. Charles De Ketelaere kwam in veertig optredens voor de rossoneri maar aan één assist. Hij mag dus vertrekken bij AC Milan. Volgens de Gazetta dello Sport lijkt de transfer in een stroomversnelling te geraken.

Atalanta zou een akkoord hebben met de Milanezen. Ze zouden de jonge Belg huren met een aankoopoptie. De prijs voor de huur van een jaar bedraagt tussen de vijf en zes miljoen euro. De hoogte van het bedrag van de aankoopoptie is nog niet duidelijk. Een akkoord op clubniveau betekent nog niet dat de deal al geklonken is. Daarvoor moet ook de speler in kwestie zijn fiat geven. De nummer vijf van de afgelopen Serie A jaargang verwacht vandaag een antwoord van de Bruggeling.