Belgische scouts worden geëvacueerd op Wereldjamboree in Zuid-Korea omwille van naderende tyfoon

Khanun houdt al dagenlang lelijk huis in Japan en China, en zou nu op weg zijn naar Zuid-Korea. De tyfoon zou volgens de Zuid-Koreaanse meteorologische dienst deze week aan land kunnen gaan, al wordt er ook rekening gehouden met een scenario waarin de tyfoon nog van richting verandert.

De organisatie van de Wereldjamboree – die doorgaat in SaeManGeum, in het zuidoosten van het land – heeft volgens woordvoerder Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen daarom beslist om het kampeerterrein preventief te ontruimen.

Vanaf dinsdagochtend

Alle deelnemers worden vanaf dinsdagochtend met bussen geëvacueerd richting Seoel. “Deze gecontroleerde operatie wordt ondersteund door de World Organization of the Scout Movement en het Koreaanse leger, zodat alles kalm en goed georganiseerd kan verlopen en de delegaties van elk land zoveel als mogelijk samen kunnen blijven in hun contingent.”

“Met deze vroegtijdige evacuatie wil men alle voorzorgen nemen, nu de aangekondigde storm nog niet aan land is. De meer dan 40.000 aanwezige scouts kunnen op die manier komende dagen nog een alternatief programma aangeboden krijgen t.e.m. het einde van deze Jamboree voorzien op 12 augustus.”

Thuisfront

“De leiding van het Belgische contingent is in direct en continu contact met onze Belgische ambassadeur, die vandaag ook op het Jamboree-terrein aanwezig was”, aldus Van Reusel. “We begeleiden uiteraard alle deelnemers uit ons land op dit traject, en voorzien in verdere informatie aan ouders en verwanten thuis zodra we na evacuatie veilig op de nieuwe bestemming toegekomen zijn. Gezien de grote orde van dit proces verwachten we pas morgenavond toe te komen in de regio van Seoel.”

Zuid-Korea zuchtte de afgelopen dagen ook al onder temperaturen die opliepen tot 38 graden. De autoriteiten moesten daardoor de organisatie van de Wereldjamboree, waar zich tienduizenden scouts hebben verzameld, ter hulp schieten. De Britse en Amerikaanse scouts hadden omwille van de hitte al afgehaakt, maar desondanks ging het evenement gewoon door.

