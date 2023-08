VIDEO. Hij doet het opnieuw: Lionel Messi zorgt met weergaloze vrije trap voor kwalificatie League Cup

Dat Lionel Messi het nog altijd kan, was al duidelijk. In zijn eerste drie wedstrijden voor Inter Miami lukte de Argentijn meteen vijf doelpunten. En hij was niet van plan rustiger aan te doen. Ook in de vierde wedstrijd vond hij twee keer de netten. Zeven goals in vier wedstrijden.

De eerste goal zal voor melancholische gedachten van Barcelona supporters zorgen. Na vijf minuten wist maatje Jordi Alba Lionel Messi nog maar eens te bereiken. De Argentijn schoof de bal vanop de zestien meter rustig binnen. Een gekend recept.

Na dat openingsdoelpunt wist Dallas de rug te rechten en liep het uit tot een 4-2 voorsprong. Maar nog was het niet gedaan. Tien minuten voor het einde zorgde Marco Farfan met een eigen doelpunt voor hernieuwd geloof in de winstkansen van Inter Miami. Vijf minuten later zag Messi zijn moment gekomen. Met een weergaloze vrije trap zorgde hij voor een 4-4 gelijke stand. Flashback naar zijn debuutmatch: daarin deed ‘de vlo’ hetzelfde kunstje al een voor.

Penalty’s. En ook hier gaf Messi het goede voorbeeld. Hij scoorde de eerste. Ook Busquets miste niet overigens. Intetr Miali bleef foutloos en mag naar de kwartfinales van de League cup. Die staat vrijdag op het programma.