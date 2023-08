50 procent betaalt te hoge voorschotten voor energiefactuur

Het was een belofte van minister van energie Tinne Van der Straeten (Groen) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open Vld). Klanten zouden niet langer als ‘bank’ mogen dienen voor hun energieleverancier. Daarvoor sloten ze in februari een akkoord met FEBEG, de federatie van energieleveranciers.

Uit een eerste evaluatie blijken de energieleveranciers zich te houden aan het akkoord. In het voorjaar kregen 700.000 klanten een nieuw en gepersonaliseerd voorstel opgestuurd, waaronder 400.000 voorstellen om de energiefactuur te verlagen. In totaal gingen 324.000 klanten in op het nieuwe voorstel. “Volgens de cijfers van FEBEG blijken bij de afrekening ongeveer evenveel klanten te moeten bijbetalen als dat er klanten zijn die moeten terugkrijgen. Daaruit concluderen we dat eindafnemers niet voor bank spelen. Maar we bekijken nog of de economische inspectie hierover klachten heeft binnengekregen ”, klinkt het op het kabinet van Van der Straeten. “We volgen de situatie verder op en elke zes maanden herevalueren we de situatie.” (nba)