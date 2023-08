Anderlecht doet gegeerde Franse aanvaller Alexis Flips (Reims) een contractvoorstel

Is de creatieveling waar Anderlecht zo naar snakt op komst? Het zou kunnen, want paars-wit heeft de 23-jarige Franse aanvaller Alexis Flips van Reims een contractvoorstel gedaan. Hij was vorig seizoen in Frankrijk nog goed voor zes doelpunten en zes assists.

Flips speelde tot nu toe vooral als linksbuiten en kan daar zeker ook uitgespeeld worden als Francis Amuzu nog vertrekt, maar het idee is om hem bij Anderlecht vooral als aanvallende middenvelder uit te spelen. De voorbije wedstrijden is het nog eens duidelijk geworden dat paars-wit, in afwezigheid van de geblesseerde Yari Verschaeren, creativiteit mist op het middenveld.Bij Reims is Flips, die al interesse uit Brussel geniet sinds april, volgende zomer einde contract. Er zijn verschillende kapers op de kust en er is zeker nog geen deal met Anderlecht, maar met een concreet voorstel probeert paars-wit nu wel het laken naar zich toe te trekken. De marktwaarde van de Fransman ligt om en bij de 6 miljoen euro, maar omdat hem nog maar één jaar contract rest, hopen de Brusselaars dat de transferprijs nog meevalt. Flips speelt sinds 2021 bij Reims, dat hem overnam van Lille, waar hij opgeleid is.