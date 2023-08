Coco Gauff steekt toernooizege WTA Washington op zak

In de finale haalde het 19-jarige derde reekshoofd het in twee sets met 6-2 en 6-3 van de als vierde geplaatste Griekse Maria Sakkari (WTA 9).

In haar vijfde WTA-finale pakte Gauff een vierde titel, de tweede dit seizoen nadat ze in januari de beste was in het Nieuw-Zeelandse Auckland. In 2022 werd ze runner-up op Roland Garros.

Sakkari kon in acht finales slechts een keer de eindzege veroveren, in 2019 in het Marokkaanse Rabat.