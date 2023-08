Aleksandar Radovanovic enorm teleurgesteld na tweede verlies: “We moeten bloeden op het veld”

STVV wist met het kleinste verschil te winnen op het veld van KV Kortrijk. Voor de Kortijkzanen betekent dit het tweede verlies van het seizoen. Komend weekend trekt Edward Still en co. naar landskampioen Antwerp. “In de Belgische competitie moet je vechten. Hier wordt niets je in de schoot geworpen.”

AA Gent, Union én STVV delen na de tweede speeldag de leidersplaats in de Jupiler Pro League. De Kanaries wisten vorige week te winnen van Standard met het kleinste verschil en flikten dit kunstje opnieuw in het Guldensporenstadion. “In de eerste helft hadden we het spel onder controle”, zei een teleurgestelde Radovanovic na de match. “We hadden altijd moeten scoren uit de kansen van Bruno en Avenatti. Dat gaf ons moed en ik zag het wel goed komen. Echter deemsterden we volledig weg na de rust. Ik herkende mijn team niet meer en ik weet niet hoe het komt. Daarvoor bekijk ik best nog even de beelden. Dit soort wedstrijden moet je gewoon altijd winnen. Vorige week was er een goed gevoel en dat hebben we niet getoond tegen een te kloppen STVV.”

Volgende week op het menu voor KV Kortrijk: een bezoekje aan een landskampioen die afgelopen weekend verloor. Antwerp ontvangt KVK met open armen in de Bosuil. “We hebben er niets te verliezen, dat weet iedereen. De Belgische competitie valt niet te onderschatten, je moet hier vechten. Hier komt niets in je schoot geworpen. Ik geloof in het systeem van Edward Still, maar je moet er voor bloeden. Dat moeten de jongens beseffen. Wanneer je niet wil bloeden, dan lukt het niet op het veld. Ik geloof da we er vrijuit zullen spelen, want we hebben er niets te verliezen. Ik denk ook dat we wat achterstand kennen door alle problemen die de club kende. Helaas is het seizoen al begonnen en moeten we nu bouwen. Ach, het was shit vandaag, maar we komen er wel. Met de steun van onze fans, die vandaag trouwens top waren, zullen we ons redden.”

Nieuwkomer Oprut

Raul Oprut (25) verscheen meteen aan de aftrap ten koste van Dion De Neve (22). De Roemeense international liet voorlopig nog geen indrukwekkende indruk na. “Hij moet nog wat wennen”, vertelde Edward Still na de match. “Het is ook logisch. Ik vond zijn energie wel goed. We zullen deze wedstrijd rustig analyseren en bekijken wat er allemaal beter kan. De volgende match op Antwerp wordt een taaie, dat is zeker.”