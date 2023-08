Slecht nieuws voor Matthias Casse en Toma Nikiforov: coach Damiano Martinuzzi stopt bij Judo Vlaanderen

Damiano Martinuzzi heeft zondagavond, na de Masters judo in Boedapest, op zijn Instagramaccount aangekondigd dat hij vanaf september zijn functie van elitecoach bij Judo Vlaanderen neerlegt. De 43-jarige Martinuzzi gaat een nieuwe uitdaging aan bij de judosectie van Paris-Saint-Germain, een professionele club die in 2017 werd opgericht. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen.

“Het is met een zwaar maar gepassioneerd hart dat ik aankondig dat ik mijn taken bij Judo Vlaanderen stopzet vanaf september 2023. Ik heb alles gegeven, het was mijn prioriteit”, aldus Martinuzzi op Instagram. “Een zeer inspirerende en interessante opportuniteit diende zich aan en het was onmogelijk die te negeren. (...) Ik had het niet zo gepland, ik dacht dat ik voor de rest van mijn carrière in België zou blijven. Maar van alles is gebeurd in de voorbije weken.”

Martinuzzi, sinds januari 2019 bij Judo Vlaanderen, bedankt alle judoka’s met wie hij heeft gewerkt. Zoals Toma Nikiforov, zijn poulain, die net als Martinuzzi de overstap maakte naar Judo Vlaanderen. Maar ook Matthias Casse, die zaterdag op de Masters de titel pakte bij de -81 kg, Mina Libeer, Amber Ryheul en Karel Foubert.

“Damiano, de trainer van Toma (Nikiforov, nvdr.) heeft aangekondigd dat hij een nieuwe uitdaging aangaat”, reageert Koen Sleeckx, technisch directeur bij Judo Vlaanderen. “Hij heeft het vandaag zelf uitgelegd aan Toma en Matthias (Casse, nvdr.). Het is natuurlijk een zware klap voor Toma. Judo Vlaanderen heeft er alles aan gedaan om Damiano aan boord te houden, maar de kans die hem werd geboden was te verleidelijk. We betreuren het vertrek van Damiano ten zeerste, maar we gaan morgen aan de slag om een vervanger te vinden op basis van informatie van de judoka’s en de staf.”