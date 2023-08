Zien we de regenboogtrui dit seizoen nog aan het werk? “In principe niet, maar misschien rij ik nu wel een extra wedstrijd”

Mathieu van der Poel kroonde zich op zondag 5 februari in Hoogerheide tot wereldkampioen veldrijden. Gisteren voegde hij daar de wereldtitel op de weg aan toe. En komende zaterdag doet Van der Poel in Glentress Forest een gooi naar een derde wereldtitel, deze keer in het mountainbike.

Een derde wereldtitel zou het palmares van de Nederlander nog unieker maken. Maar zelf gelooft hij er niet echt in. “Het kan maar de kans is klein”, aldus het multitalent. “Het is van Livigno vorig jaar dat ik nog op de mountainbike heb gezeten. Wereldkampioen worden is ook niet mijn grootste doelstelling. Ik wil gewoon via een goed resultaat een plaats afdwingen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Normaal zou ik in Parijs enkel aan de mountainbike-race willen deelnemen maar door de bekendmaking van het parcours van de wegrit ben ik aan het twijfelen geslagen.”

Van der Poel weet ook niet of hij dit seizoen nog in zijn regenboogtrui zal aantreden. “In principe zou ik hier in Glasgow een punt zetten achter mijn wegseizoen. Misschien ga ik nu nog een wedstrijd inlassen om mijn regenboogtrui te laten zien. Gebeurt dat niet, dan moeten jullie wachten tot het begin van mijn veldritseizoen om mij in de trui van wereldkampioen te zien.” (gvdl)