Donkere wolken boven Reggae Geel na verzopen editie: “Dit kan nog een nachtmerrie worden”

Geel

Het godganse weekeinde hingen er donkere wolken boven de weides van Reggae Geel. Storm Antoni zorgde er niet alleen voor dat de anders zo kleurrijke ‘ragga-gisten’ rubberen laarzen moesten aantrekken in plaats van sandalen. Maar erger nog: ze bezorgden de organisator Kris Eelen ook grote kopzorgen over het verder bestaan van het oudste reggaefestival van Europa. “Ik denk dat we in de toekomst onze ambities moeten bijstellen en naar een kleiner festival moeten gaan”, zo verzucht Eelen.