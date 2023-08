VIDEO. Tadej Pogacar was even onwel na WK: “Een van mijn zwaarste dagen op een fiets”

Tadej Pogacar klopte zondag op het WK in Glasgow in de sprint om de derde plaats verrassend de Deen Mads Pedersen. De tweevoudig Tourwinnaar was heel diep gegaan en kreeg het na de podiumceremonie even moeilijk. “Ik voelde me even heel ziek”, zei hij op de persconferentie. “Maar nu is het beter.”

De Sloveen was duidelijk erg diep gegaan. “Het was een van mijn zwaarste dagen op een fiets”, knikte hij. “Ik voelde me net in de mixed zone even niet goed. Ik moest even liggen en heel dringend naar het toilet. Nu is het gelukkig beter.”

Pogacar had geen verhaal tegen winnaar Mathieu van der Poel. “Hij was echt enorm goed”, aldus de bronzenmedaillewinnaar. “We hadden in onze groep geen antwoord op zijn aanval. We moesten zelfs even naar adem happen. Hij was zo sterk. Hij viel tussendoor nog even, maar dat maakt hem allemaal niets uit. Hij is absoluut de verdiende winnaar vandaag.”

In de sprint om het brons leek Mads Pedersen de favoriet, maar Pogacar klopte hem op de meet. “Ik probeerde in de laatste kilometer nog aan te vallen op enkele klimmetjes, maar ik raakte niet weg”, legde hij uit. “Ik droomde vooraf van goud, maar zag mezelf al als vierde net naast het podium vallen. Dat wilde ik echt niet. Ik kon het dan uiteindelijk toch halen in een lange sprint. Daar ben ik blij mee. Het is jammer voor Mads. Ik heb veel sympathie voor hem en hij verdiende eigenlijk ook een medaille.”