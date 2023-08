Meteen prijs in Glasgow! Lotte Kopecky verlengt wereldtitel op afvallingskoers: “Nog een boost voor het vertrouwen”

Kopecky, tevens regerend Europees kampioene, reed de hele wedstrijd attent voorin. Met een machtige eindsprint verzekerde ze zich tegen de Française Valentine Fortin van de gouden medaille. De Amerikaanse Jennifer Valente vervolledigde het podium.

“Het is héél leuk om op deze manier aan het WK te beginnen. Dit geeft nog een boost voor het vertrouwen”, vertelde Kopecky na afloop. “Ik voelde me goed, zat constant vooraan en had alles onder de controle. Ik kan zo’n afvalling héél goed aanvoelen. Ik neem op het juiste moment de juiste beslissing, dat scheelt in een wedstrijd als de als de afvalling héél erg veel. Maar je mag niet zeggen dat ik hier met de vingers in de neus won.”

De wedstrijd werd twee keer stilgelegd door een neutralisatie. “Ik word daar een beetje nerveus van, want dan kan iedereen iets meer herstellen. Ik heb liever dat het zo zwaar mogelijk is en dat iedereen uitgeput is. In de laatste ronde werd ik even verrast toen Valentine Fortin onverwacht naar beneden dook. Maar ik kon héél snel reageren en had nog niets in de benen om haar te remonteren.”

Volgende week komt Kopecky, de nummer twee van de voorbije Tour de France Femmes, op dit super-WK wielrennen in Glasgow nog driemaal in actie: dinsdag (8/8) in de puntenkoers, woensdag (9/8) in het omnium en volgende zondag (13/8) in de wegrit. In het olympische omnium wil ze zo veel mogelijk punten pakken in de race naar Parijs 2024, op de weg kan ze haar eerste wereldtitel ooit veroveren. “De puntenkoers is mijn lievelingsnummer op de piste. Er zijn héél veel scenario’s voor zo’n wedstrijd. Ik zal in ieder geval met een grote vlag op mijn hoofd rondrijden. Dat wordt niet makkelijk om zo te koersen.”

© REUTERS

© BELGA

© BELGA