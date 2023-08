Nieuwkomer Kristofer Bocevski trapt KFC Eppegem voorbij HO Veltem: “Ronde verder bekeren is altijd interessant”

Voor de neutrale kijker werd de match een boeiend kijkstuk in helse weersomstandigheden. Zowel in de eerste als in de tweede helft ging het spel gelijkopgaand met verschillende kansen aan beide zijden. Nadat Eppegem kort voor het rustsignaal op voorsprong was geklommen dankzij die andere nieuwkomer, Timothy Delplanque, zorgde Veltem-aanvoerder Thomas Lauwers in de vierenveertigste minuut alsnog dat er met een gelijke stand de rust werd ingedoken. “In de tweede helft ging het spel goed op en neer”, vertelt Enzo Roosen van Veltem. “Wij bleven goed in de organisatie en lieten de bal en het initiatief eigenlijk aan de thuisploeg. Toen ze opnieuw op voorsprong kwamen, kreeg onze aanvoerder Thomas Lauwens kort voor het einde opnieuw een goede mogelijkheid op de gelijkmaker, maar het mocht niet zijn. We waren naar hier afgezakt om er in de eerste plaats een goede oefenpot van te maken, maar we hebben toch grinta getoond. Met deze groep moeten we in tweede provinciale in staat zijn om een rol van betekenis te spelen”, aldus nog Roosen.

Meten met sterke teams

In het thuiskamp was Kristofer Bocevski enorm blij dat hij meteen belangrijk kon zijn voor zijn nieuwe club. Hij scoorde de winnende treffer voor Eppegem na een hoekschop en een goede combinatie met El Attabi. “Veltem plaatste een erg goed blok in de eerste helft waardoor het voor ons zeker niet gemakkelijk was om uitgespeelde kansen te forceren. Toch slaagden we erin om een gaatje te vinden, maar voor we het goed beseften hing ook de gelijkmaker tegen de touwen. Tijdens de pauze heeft onze coach even gezegd waar het op stond en dat leverde resultaat op. We trokken onmiddellijk ten aanval en hebben verdiend de wedstrijd naar onze hand kunnen zetten. Op die manier gaan we een ronde verder en dat is toch altijd interessant. We spelen volgende week opnieuw thuis en dat tegen KSK Tongeren, een ploeg uit de tweede afdeling. Zo kunnen we ons week na week meten met sterke teams en dat kan onze eigen evolutie alleen maar ten goede komen”, aldus nog een ambitieuze Bocevski.