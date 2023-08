Wout van Aert geeft toe dat Van der Poel de sterkste was, maar is misnoegd over WK zonder oortjes: “Het is belachelijk”

“Er zat niet meer in. Mathieu was de sterkste vandaag”, gaf de Kempenaar toe. “Ik zat op zijn wiel, maar kon het niet houden. De andere jongens in de kopgroep hadden het ook snel begrepen. Hij reed ons allemaal uit de wielen. Dan moet je het accepteren en proberen er het beste van te maken. Ik zat het hele WK bij de eerste zes, dat was de sleutel tot succes op dit parcours. Ik moet alle Belgische jongens bedanken om mij telkens opnieuw terug in de juiste positie te brengen. Ik denk dat we als ploeg het super goed gedaan hebben en tactisch geen steken hebben laten vallen.”

Uiteindelijk legde Van Aert beslag op de tweede plaats. Niet in de sprint, wel door in het slot weg te rijden van Pedersen en Pogacar. “Ik had in de gaten dat Pedersen niet veel vertrouwen had in de bochten. Ik wou absoluut het initiatief nemen op de laatste klim omdat er nadien enkel nog bochten volgden tot aan de finish. Ik denk dat ik niet ben weggereden op dat klimmetje, maar wel in die bochten.”

Wout van Aert had wel striemende kritiek op de UCI en het feit dat het WK de enige koers per jaar is waarin niet met oortjes mag worden gefietst. “Ik kan daar niet kritisch genoeg over zijn. Dat is niet meer van deze tijd. Het slaat nergens op dat er in de belangrijkste koers van het jaar geen communicatie is. Toen milieuactivisten het begin van onze wedstrijd stillegden wisten we van niks. Wij stonden daar op een baantje in het midden van een veld… Ik heb ook nooit geweten dat Mathieu van der Poel was gevallen. Als geen info hebt over die valpartij, dan race je voor de tweede plaats. Dat beïnvloedt de wedstrijd. Maar Mathieu was de sterkste. Het was een eerlijk gevecht maar het is zo moeilijk om zonder oortjes te racen. We zijn professionals, dit is belachelijk.”

“Het was een heel nerveuze koers”, analyseerde Van Aert verder de race zelf. “We reden elke ronde op het circuit alsof het de laatste was. Ik dacht al wel dat het zwaar zou zijn, maar het was nog zwaarder. Ik begrijp de kritiek vooraf op het parcours, maar ik denk dat een WK elk jaar anders mag zijn. Zo hebben alle renners kansen in hun carrière. Zo’n stadscircuit mag er zeker eens inzitten. De beste renners van de wereld zaten voorin, dus het was zeker selectief genoeg. Ik vond het alleen jammer dat je bij pech heel moeilijk kon terugkomen. Met een paar bochten minder zou dat wel hebben gekund.”