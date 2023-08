Bijna 30.000 Nigeriaanse coupaanhangers verzamelen zich in stadion van Niamey

Bijna 30.000 aanhangers van de militaire coup in Niger hebben zich zondagnamiddag verzameld in het stadion van Niamey. Zondag loopt het ultimatum af dat de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) de coupplegers had opgelegd om de afgezette president Mohamed Bazoum in zijn functie te herstellen. Zo niet, dreigde Ecowas met een militaire interventie.