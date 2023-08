Belgian Lions boeken nipte overwinning in oefeninterland tegen Tsjechië

De Belgische nationale mannenbasketploeg heeft zondag een oefeninterland in en tegen Tsjechië met 75-73 gewonnen.

De Belgian Lions bereiden zich momenteel voor op het olympisch prekwalificatietoernooi, dat van 12 tot 20 augustus plaatsvindt in het Turkse Istanboel. De mannen van Dario Gjergja startten sterk in het Tsjechische Brno, maar stonden bij de rust toch nipt achter (36-37). Daarna trokken de Lions de nipte overwinning naar zich toe, de tweede al na de overwinning tegen Argentinië zaterdag (85-84). Loïc Schwartz was met 23 punten en twee rebounds een van de uitblinkers bij de Belgen.

Vrijdag zakken de Belgian Lions naar Istanboel af. Daar wachten duels met Kroatië, Nederland en Zweden. De top twee van elke groep stoot door naar de halve finales. Enkel de toernooiwinnaar plaatst zich voor een van de vier olympische kwalificatietoernooien, waar telkens één ticket voor Parijs gewonnen kan worden.