PSV biedt voor eerste keer op Debast

PSV zal in de loop van deze week een eerste bod uitbrengen op Zeno Debast. Het bedrag dat zal worden geboden is niet bekend, maar het zou hoger zijn dan de aanbiedingen van Frankfurt en Villarreal, die niet voldoende waren. Anderlecht wil minstens 15 miljoen.

Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, heeft de interesse bevestigd. “Ja, we zijn op zoek naar een rechtshandige centrale verdediger en ja, we zijn in gesprek met Zeno Debast. Er moet iets uitkomen, maar dat is er nog niet.”

De prioriteit van PSV lag bij Davinson Sanchez van Tottenham Hotspur, maar Stewart zei dat hij onbetaalbaar was en daarom gaat deze transfer niet door. Debast is gecharmeerd van de interesse van PSV. Op dit moment zou de vice-kampioen van Nederland een stap voorwaarts voor hem zijn. De Eindhovense club speelt de derde voorronde van de Champions League.

Op zijn persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Antwerp toonde Brian Riemer zich (nog) niet bezorgd over de interesse van PSV. “Zeg nooit nooit in het voetbal, maar ik verwacht dat hij het seizoen bij Anderlecht afmaakt. Hij voelt zich hier goed en we hebben hem nodig.”