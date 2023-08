Mathieu van der Poel na weergaloze wereldtitel: “Mijn carrière is nu wel bijna compleet”

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft zich zondag in het Schotse Glasgow tot wereldkampioen wielrennen op de weg gekroond. VDP is de eerste Nederlandse wereldkampioen bij de mannen sinds Joop Zoetemelk in 1985, 38 jaar geleden dus.

“Dit bekent alles voor mij”, vertelde een emotionele Van der Poel aan de streep. “Wereldkampioen worden was één van de grote doelen die ik nog over had. Dat ik die regenboogtrui nu kan winnen is fantastisch. Ik kan niet wachten tot om een jaar in die trui rond te rijden. Ik denk dat mijn carrière nu wel bijna compleet is”, vertelde Van der Poel, die eerder jaar ook al de beste was in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix.

VDP plaatste zijn beslissende demarrage op zo’n 22 kilometer van de meet, toen hij samen met Wout van Aert, Mads Pedersen en Tadej Pogacar in de achtervolging zat op Alberto Bettiol. Van der Poel ging meteen op en over de Italiaan en niets of niemand zou hem nog terugzien. Zelfs nog een tamelijk zware valpartij, na een schuiver in een scherpe bocht, kon hem niet meer van de zege houden. Uiteindelijk had hij aan de finishlijn een voorsprong van 1:37 op Van Aert, die met een demarrage in het slot de sprint wist te ontlopen.

“Ik wist dat de plek waarop ik aanviel het zwaarste punt van het WK zou zijn. Nadien volgde een afdaling en meteen een nieuw klimmetje. Ik voelde me sterk en merkte dat de rest het moeilijk had. Toen ik na mijn demarrage omkeek en merkte dat de rest niet kon volgen, kreeg ik vleugels. Tot aan mijn crash natuurlijk. Ik dacht even dat mijn wedstrijd voorbij was. Ik nam nochtans geen risico, maar het was super glad. Ik weet nog altijd niet hoe die crash exact gebeurd is. Ik was echt pissig op mezelf. Het enige wat ik moest doen was gewoon op mijn fiets blijven. Als die valpartij mij de wereldtitel had gekost, zou ik een paar nachten niet geslapen hebben.”

Wat ging er door het hoofd van Van der Poel toen hij over de finish ging? “Veel. Dit is ook een beetje revanche voor vorig jaar (toen Van der Poel betrokken geraakte in een relletje met lawaaierige gasten in zijn hotel, nvdr.). Dit geeft een ongelofelijk gevoel.”