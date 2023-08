REACTIES. Wout van Aert “staat niet te springen van geluk”, Remco Evenepoel eerlijk na 25e plaats op WK: “Ik heb vooral veel sterretjes gezien”

Remco Evenepoel is er in Glasgow niet geslaagd om zichzelf op te volgen als wereldkampioen wielrennen. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik dropte een paar bommetjes in de finale, maar kon niet met de beslissende ontsnapping. Uiteindelijk finishte hij als 25e op meer dan tien minuten van wereldkampioen Van der Poel.

“Het was niet echt mijn parcours”, moest Remco Evenepoel na de finish voor de camera van Sporza toegeven. “Voor mij was het constant optrekken, terugkomen en opnieuw optrekken. Je hebt renners die op dat moment naar duizend watt kunnen blijven gaan, als je zoals ik dan tweehonderd watt minder duwt dan gaat dat doorwegen. Op een gegeven moment liepen mijn benen helemaal vol. Het lastigste punt van het parcours was bij het opdraaien van het lokale circuit: de klim en de passage door het parkje. Dat was echt een heel lastig ding. Ik heb me niet echt geamuseerd.”

Evenepoel hing opvallend veel achteraan het elitegroepje, maar kwam er in de finale even helemaal door. Met enkele aanvallen - afgewisseld met Wout van Aert - dunde hij de kopgroep behoorlijk uit. “Ik heb geprobeerd om de koers hard te maken in functie van Wout. We hebben om beurten gedemarreerd. Op dit parcours was het beter dat Wout mee weg was, dan ik. Het was mijn bedoeling om van ver aan te gaan, maar ze gaven me geen ruimte. Pogacar reed het gat dicht. Ik had liever gehad dat Wout wereldkampioen werd, maar Mathieu was een tikkeltje sterker. Ik ben blij dat een grote naam de regenboogtrui draagt en mij opvolgt. Ik heb vooral veel sterretjes gezien vandaag. Ik heb nu vijf dagen om te recupereren voor de tijdrit: het zal nodig zijn.”

Wout van Aert: “Ik sta niet te springen van geluk, maar ben wel tevreden”

Geen wereldtitel, wel een nieuwe tweede plaats voor Wout van Aert achter Mathieu van der Poel. “Ik sta hier niet te springen van geluk”, begon Van Aert zijn eerlijke analyse. “Maar ik ben hier wel gewoon tevreden mee. Er zat niet meer in. Mathieu was de sterkste vandaag. Ik zat op zijn wiel, maar kon het niet houden. De andere jongens in de kopgroep hadden het ook snel begrepen. Ik zat het hele WK bij de eerste zes, dat was de sleutel tot succes op dit parcours. Ik moet alle Belgische jongens bedanken om mij telkens opnieuw terug in de juiste positie te brengen. Ik denk dat we als ploeg het super goed gedaan hebben en tactisch geen steken hebben laten vallen.”

© BELGA

Uiteindelijk legde Van Aert beslag op de tweede plaats. Niet in de sprint, wel door in het slot weg te rijden van Pedersen en Pogacar. “Ik had in de gaten dat Pedersen niet veel vertrouwen had in de bochten. Ik wou absoluut het initiatief nemen op de laatste klim omdat er nadien enkel nog bochten volgden tot aan de finish. Ik denk dat ik niet ben weggereden op dat klimmetje, maar wel in die bochten.”

Wout van Aert had wel striemende kritiek op de UCI en het feit dat het WK de enige koers per jaar is waarin niet met oortjes mag worden gefietst. “Ik kan daar niet kritisch genoeg over zijn. Dat is niet meer van deze tijd. Het slaat nergens op dat er in de belangrijkste koers van het jaar geen communicatie is. Toen milieuactivisten het begin van onze wedstrijd stillegden wisten we van niks. Wij stonden daar op een baantje in het midden van een veld… Ik heb ook nooit geweten dat Mathieu van der Poel was gevallen.”

Jasper Stuyven (zesde): “Je zag dat er werd gereageerd toen Remco zich rechtzette”

Jasper Stuyven werd na het werk voor zijn kopmannen toch nog zesde in Glasgow. “Dat resultaat kwam gewoon omdat we in dat groepje zaten en we goed ronddraaiden. Dus waarom zouden we niet proberen zo’n goed resultaat te halen?”

Stuyven moest een aantal keer een gaatje dichten voor Remco Evenepoel. “Remco zat misschien te ver bij het opdraaien op het circuit. Ik denk dat het dan wel veel moeite kostte om terug te komen. Als hij weer vooraan komt, dan begint het opeens te regenen. Dan mist hij misschien wat vertrouwen om echt op snelheid door die bochten te gaan. Hij zat er wel en heeft het ook een paar keer geprobeerd. Iedereen weet dat je hem geen tien seconden moet geven, want dan blijft hij weg. Je zag dat er werd gereageerd als hij zich rechtzette. Ik denk dat we een hele goede koers rijden, maar dat er iemand bovenuit stak. Dan kan je teleurgesteld zijn, maar moet je ook gewoon accepteren dat dit het hoogst haalbare was.”

Tiesj Benoot: “Negen ronden van het einde begon ik al af te tellen, het was verschrikkelijk”

Tiesj Benoot kon nog negende worden in Glasgow, maar benadrukte dat het echt een zwaar parcours was. “Het was verschrikkelijk, met nog negen ronden te gaan ben ik beginnen aftellen. Ik kwam erdoor op vier à vijf ronden van het einde. Wout vroeg met nog vier ronden te gaan om de koers te controleren, dus om even op kop te rijden. Het begon net hard te regenen. Ik heb dan een halve ronde op kop gereden en op een bepaald moment zat er nog maar vier man in mijn wiel. Toen ik dat zei tegen Wout, nam hij meteen vol over. Ik denk dat hij mij nog iets langer had kunnen gebruiken. Maar goed.”

Benoot kon uiteindelijk zelf ook nog meedingen naar een mooie ereplaats. “Nadien zat ik in de tweede groep en had ik eigenlijk nog wel een beetje over. Ik denk dat de beste wint. Zo’n parcours is echt een eerlijke koers. Dat heb ik nog niet veel gezien bij de profs. Bettiol, Powless.. we komen die mannen in de laatste ronde allemaal nog tegen.”