AA Gent kan het ook zonder Gift Orban: Buffalo’s dankzij penaltysave van Roef voorbij mak Malinwa

Drie dagen na de vlotte zege in de Europese return tegen Zilina, had AA Gent dat Orban opnieuw 90 minuten op de bank liet, het minder makkelijk om de drie punten mee te graaien op bezoek bij KV Mechelen. Een frommeldoelpunt - een owngoal eigenlijk van Lavalée - bleek uiteindelijk net voldoende voor de Buffalo’s om een zes op zes op te laten tekenen. Bij Gent groeide Roef nog uit tot held toen hij een strafschop van Schoofs stopte.

Steven Defour bracht de verwachte elf spelers aan de aftrap, terwijl Hein Vanhaezebrouck toch weer enkele opmerkelijke keuzes kon aankondigen. Zo verscheen Roef – vorige donderdag omwille van privéredenen afwezig in Zilina - in het Gentse doel, terwijl Orban voor de tweede partij op rij op de bank startte. Fofana en Hjulsager kregen wel een basisplaats terwijl de Gentse coach achterin opnieuw voor een viermansdefensie koos met het centrale duo Watanabe – Torunarigha.

Wie zondagmiddag naar Mechelen afzakte, koos bij voorkeur een herfstoutfit uit want regen en wind zorgden voor ronduit gure omstandigheden. In een evenwichtig openingskwartier stak Storm als eerste de neus aan het venster en even later waagde ook Kums – zij het eerder schuchter – zijn kans. Het was wel het sein voor de Buffalo’s om het heft in handen te nemen. Dat lukte geleidelijk maar Mechelen bleef ondertussen wel doorlopend loeren op de tegenaanval.

Gent ontwikkelde wel steeds meer druk en toen Watanabe de bal tot bij De Sart kopte, was er een uitstekende reflex van Coucke nodig om de nul op het bord te houden. Prima redding van de Mechelse doelman. Bij Malinwa liep er bovendien ook regelmatig eens iets mis in de opbouw waardoor Roef in dat eerste half uur amper op de proef werd gesteld. Jongens zoals Mrabti en Storm kwamen hierdoor amper in het stuk voor.

© Isosport

Toch kon Gent daar evenmin enorm veel doelgevaar tegenover stellen. Cuypers had het knap lastig om zich tegen zijn ex-club door te zetten. Een afstandspoging van De Sart zorgde op het half uur dan toch nog voor wat animo. Met de rust in zicht stokte ook de Gentse motor, waardoor de toeschouwers toch wel enigszins op hun hoger bleven zitten. Toch nog even opwinding toen Hong knap Cuypers voor Coucke in stelling bracht maar de Gentse topschutter liet de kans liggen.

Bij aanvang van de tweede helft vatte de thuisaanhang toch wat moed door een snelle aanval maar al gauw was het toch weer Gent dat de partij domineerde: Hong bediende al snel opnieuw Cuypers maar andermaal stond het vizier van de Gentse spits niet op scherp.

Even later kroop Cuypers dan maar in de rol van aangever. Fofana speelde hem aan in de Mechelse zestien en Cuypers legde breed op Hjulsager maar het was uiteindelijk Foulon die de bal via het lichaam van Lavalée in eigen doel verwerkte (0-1). Bijzonder ongelukkig voor de thuisploeg maar de Gentse voorsprong kon je allerminst onverdiend noemen, daarvoor waren er al net teveel momentjes geweest waarbij Malinwa aan een achterstand ontsnapte.

© BELGA

Mechelen probeerde het evenwicht te herstellen en ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Daarbij zocht het graag de kopbalsterke Lauberbach maar het was toch Gent dat al snel weer gevaarlijk werd: Cuypers dook opnieuw op voor Coucke maar opnieuw besloot hij voorlangs. Defour greep in en bracht met Hairemans, Walsh en Malede drie frisse krachten.

Gent bleef evenwel vlot overeind en na een lang uitgesponnen één-twee met Cuypers kwam Fofana een voetje te kort om de Gentse bonus te verdubbelen. Mechelen kwam wel steeds meer opzetten en bij een hoekschop kwam Roef met de schrik vrij toen hij de bal - zonder erg - tegen het hoofd van Kums duwde. VAR Lardot bekeek de beelden nog even maar greep niet in. Echt vloeiend liep het in deze fase van de match echter ook niet bij Malinwa.

Gent bracht met Gerkens, Tissoudali en Kandouss ook nog drie verse pionnen. Volgende woensdag wacht immers alweer een nieuwe Europese opdracht wanneer het Poolse Pogon Szczecin op bezoek komt in de Arteveldestad. Defour gooide met Van Hoorenbeeck en Bates dan maar zijn laatste twee troeven op tafel en zag hoe Walsh een unieke kans op de 1-1 liet liggen en Malede de paal trof.

Gent plooide fel terug maar brak niet en uiteindelijk ging Torunarigha in de fout, na een foute tussenkomst bracht hij ook nog eens Malede ten val: Laforge wees zonder verpinken naar de stip: Schoofs zette zich achter de bal maar Roef bracht redding. Gent onsnapte zo en boekte uiteindelijk met bloed, zweet en tranen een tweede zege op rij.

Opstelling KV Mechelen: Coucke, Belghali (62’ Walsh), Vanlerberghe, Lavalée (79’ Van Hoorenbeeck), Foulon (79’ Bates), Mukau (62’ Hairemans), Schoofs, Ngoy (62’ Malede), Mrabti, Storm en Lauerbach