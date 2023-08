Jonge vrouw gedood na woordenwisseling met ex-partner in Luikse Flémalle

In het Luikse Flémalle is vrijdagavond een vrouw om het leven gekomen bij een uit de hand gelopen ruzie in de woning van haar ex-partner. De man is intussen gearresteerd op verdenking van doodslag, meldt het parket van Luik zondag.

De vrouw, een twintiger uit het Luikse Comblain-au-Point, ging vrijdagavond op bezoek bij haar voormalige partner in zijn huis in Flémalle. De verdachte, ook een twintiger, en het slachtoffer waren twee jaar een koppel, maar twee weken geleden verbraken ze hun relatie.

De twee brachten vrijdagavond samen door en gingen samen slapen. Naar eigen zeggen stond de man ‘s nachts op om wat te eten te maken en las hij toen een bericht afkomstig van een andere man op de gsm van de vrouw. Hij keerde daarop terug naar de slaapkamer en sprak zijn ex-partner hierover aan, die ontkende een nieuwe relatie te hebben. Daarop ontstond een woordenwisseling.

De jonge vrouw viel op de grond en stootte hard haar hoofd. De man schudde haar ook door elkaar, en ze verloor het bewustzijn, voordat ze stierf. De verdachte belde zelf de politie en verklaarde dat hij dacht zijn vriendin te hebben vermoord. De zaak werd doorverwezen naar een onderzoeksrechter in Luik en een forensisch arts bezocht de plaats delict vrijdagavond.

De verdachte werd inmiddels van zijn vrijheid beroofd en uitgebreid ondervraagd door de onderzoekers. Zaterdagavond stelde de onderzoeksrechter hem in verdenking voor doodslag. Voorbedachtheid lijkt in dit stadium van het onderzoek niet aan de orde te zijn geweest. De verdachte is in voorlopige hechtenis genomen in de gevangenis van Lantin.

Het slachtoffer was de moeder van een jong kind. Komende week staat een autopsie op haar lichaam gepland, aldus het parket nog.