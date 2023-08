Zo gaat het zes maanden later met de mirakelbaby die van onder het puin werd gehaald na de aardbeving in Syrië

Het was een mirakel toen de pasgeboren Afraa van onder het puin werd gehaald na de aardbeving in Syrië. Het meisje is nu zes maanden oud en is een gezonde, gelukkige baby.

Ongetwijfeld zal u zich het beeld herinneren. Een reddingswerker die met een pasgeboren baby in zijn handen tussen het puin in het Syrische stadje Jinderis loopt. Tien uur nadat een zware aardbeving in Turkije en Syrië voor verwoesting zorgde op 6 februari 2023 werd het pasgeboren meisje van onder het puin gehaald. Het was toen al snel duidelijk dat het meisje nog maar net het levenslicht had gezien. Ze zat nog met de navelstreng vast aan haar mama. Een buurvrouw sneed de navelstreng door en het kindje werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeerde in stabiele toestand, maar haar lichaamstemperatuur was wel gezakt naar 35 graden Celsius en ze had verschillende kneuzingen.

De mama van het meisje, Afraa Abu Hadiya, is naar alle waarschijnlijkheid bevallen toen ze al onder het puin lag. “Ze werd gevonden voor de benen van haar moeder”, klonk het. Het meisje kwam als enige overlevende uit de ramp. Haar vader, moeder en vier broers en zussen kwamen bij de aardbeving om het leven. In totaal eiste de ramp meer dan 44.000 levens op.

Het meisje wordt nu grootgebracht door haar nonkel Khalil al-Sawadi en haar tante Hala bij hun zeven kinderen. “Ze is nog heel jong, maar ze doet me denken aan haar vader en haar zus Nawara, vooral haar glimlach”, vertelt hij aan de BBC.

Khalil herinnert zich levendig het moment dat hij baby Afraa onder het puin vandaan trok: “Het dak was op hen gevallen. Iemand belde me en zei dat ze het lichaam van een vrouw hadden gevonden. Zodra ik aankwam, begon ik te graven, toen hoorde ik een stem. Baby Afraa was nog steeds verbonden aan haar mama. We waren vastbesloten om haar te redden, we wisten dat zij de enige overgebleven herinnering van haar familie zou zijn.”

“Meteen na de aardbeving had ze last van de borst door het stof van het puin, maar nu is haar gezondheid 100 procent”, zegt Khalil.

Nieuwe naam

Foto’s van het meisje gingen de wereld rond in de uren nadat ze gevonden werd. Daardoor was er veel interesse om haar te adopteren. Khalil en zijn vrouw moesten bewijzen dat zij effectief biologische verwant waren aan het meisje. Hala, de zus van de vader van Afraa, moest een DNA-test doen.

Het meisje kreeg initieel de naam Aya, wat mirakel betekent. Maar haar nonkel en tante besloten haar te vernoemen naar haar moeder. En dus draagt het meisje nu de naam Afraa.

“Ze is nu een van mijn kinderen”, zegt Khalil. “Ik kan niet te veel tijd bij haar vandaan doorbrengen. Als ze groot is, zal ik haar vertellen wat er is gebeurd en haar de foto’s laten zien van haar moeder, vader en haar broers en zussen.”

