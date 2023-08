IN BEELD. Bijna liep het hier nog fout voor Mathieu van der Poel: Nederlander maakt stevige schuiver in finale

Mathieu van der Poel fietste zondag in Glasgow op onnavolgbare wijze naar de wereldtitel wielrennen. De Nederlander voerde in de Schotse straten een grandioos nummertje op, maar bijna deed hij zichzelf nog de das om. Op dik zestien kilometer van de finish gleed Van der Poel onderuit in een gladde bocht. Hij hield er echter alleen een gescheurde trui en een kapotte schoen aan over, sprong snel op zijn fiets en diepte zijn voorsprong nog verder uit. Bekijk hieronder de beelden.