Vliegende Van der Poel overklast iedereen op weg naar wereldtitel, Van Aert alweer tweede

Niet Evenepoel en ook niet Van Aert, maar Mathieu van der Poel is de nieuwe wereldkampioen. Grote klasse, hoe hij op 22 km van de streep drie wereldtoppers achterliet en naar de regenboogtrui bolde, zelfs een valpartij kon zijn raid naar goud niet stuiten. Van Aert en Pogacar mochten mee op het podium. Jasper Stuyven (zesde) en Tiesj Benoot (negende) zorgden voor drie Belgen in de top-tien.

Vuurwerk, de ene knal na de andere, uren aan een stuk. Dat bracht het WK in Glasgow. Uiteindelijk schoten de sterksten over en kroonde Van der Poel zich tot de nieuwe wereldkampioen. De Belgen reden een heel sterke koers. Alleen Philipsen was al vroeg uitgeschakeld. Evenepoel kleurde mee de finale, maar moest uiteindelijk ook passen. Van Aert was de enige overgebleven troefkaart, maar er bleek er eentje sterker. Mathieu van der Poel stak na Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix nu ook het WK op zak. Wat een boerenjaar voor de Nederlander. En dat uitgerekend na de veelbesproken hotelklucht van 2022 in Wollongong.

45 minuten oponthoud

Beginnen deed het in Schotland met de Oostenrijker Patrick Gamper en de Ier Rory Townsend. Zij waren de twee eersten die wat ruimte kregen van het peloton na zo’n 25 km koersen. Toen zij het gezelschap kregen van zeven andere renners, was meteen de vlucht van de dag gevormd. Nog aan boord: Doull, Dinham, Tejada, Vermaerke, Christensen, Neilands en Kelemen. Zij kregen een kleine negen minuten voorgift, maar kwamen op 192 km van de meet abrupt tot stilstand. Demonstranten hadden de weg versperd en het duurde zo’n 45 minuten vooraleer ze weer van start konden. Ook het peloton moest dus nog geruime tijd voet aan grond zetten.

Na de herstart omstreeks 13u15 namen de Belgen de controle in het peloton. Frison deed zijn deel van het werk. De voorsprong slonk minuut per minuut en bij het opdraaien van het lokale circuit in Glasgow, namen de Denen het commando en fors. Ze verhoogden het tempo gevoelig en trokken het peloton op een lint en dat zou eigenlijk nooit meer veranderen.

De grote groep werd geleidelijk aan uitgedund. De Nederlanders liepen al wat averij op. Van Dijcke kwam ten val en Hoole en Eenkhoorn stonden lang stil met materiaalpech na een oponthoud. Het bleek er niet toe te doen bij de eindafrekening. De Franse schaduwfavoriet Christophe Laporte moest ook een keer van fiets wisselen en verloor daar al de koers.

Philipsen vroeg uitgeteld

Met nog iets meer dan 100 km te gaan was de rol van Jasper Philipsen uitgespeeld. De groene trui van de Tour de France moest samen met onder meer Asgreen en Alaphilippe lossen. De Vlam van Ham schudde met het hoofd. Voorin koersten de landgenoten wel volop. Van Hooydonck versnelde met Van Aert in het wiel. Evenepoel gooide met nog 97 km te gaan een eerste bommetje, maar toen hij niet meteen iemand mee kreeg, hield hij de benen weer stil. Met nog meer dan twee uur koersen te gaan, bestond het peloton nog maar uit een dertigtal renners meer. Het signaal voor Van der Poel om zijn duivels al eens te ontbinden en even later kon ook Pogacar zich niet bedwingen.

De troefkaart Jasper Philipsen speelden de Belgen na 170 km kwijt. — © BELGA

Een volgende versnelling van Van der Poel resulteerde in een echte schifting. Bettiol, Pedersen, Pogacar en Van Aert gingen mee. Vermaerke en Dinham overleefden nog net uit de versplinterde kopgroep. Evenepoel en co moesten in de achtervolging. Een ronde later bracht Cosnefroy de overblijvers terug.

Evenepoel en Van Aert slag om slinger

Evenepoel en Van Aert deelden ook nog enkele prikken uit en daarna draaide Bettiol de gashendel eens open. Zo bleef het tempo hoog. Evenepoel deed het nog eens over op Montrose Street, maar Pedersen zette zijn tanden op mekaar en knalde het gat weer dicht. Met nog vier ronden te gaan, hielden we nog slechts 18 renners over voorin. Het bochtige parcours in Glasgow veroorzaakte een enorm slagveld. Alsof er nog niet genoeg spektakel was, ging het op sommige stukken ook nog eens danig regenen.

Wout van Aert, met Pedersen in zijn wiel — © AFP

Bettiol kende een begenadigde dag en besloot een solo op te zetten met net iets minder dan 50 km te gaan. Daar achter zette de natuurlijke selectie zich verder. Vier titanen gingen samen in de achtervolging: Pogacar, Pedersen, Van Aert en Van der Poel. Daar net achter moest Evenepoel de rol lossen met nog 35 km te gaan, uitgerekend het punt waarop hij vorig jaar zijn tocht richting regenboogtrui inzette.

Vervolgens kregen we een fase van status quo waarbij de voorsprong van Bettiol op het elitegroepje rond de 20 seconden bleef schommelen. Uiteindelijk begaf de Italiaan het toch en net op het moment dat ze hem inrekenden, greep Van der Poel zijn moment. Van Aert kon het langst aanklampen, maar moest ook gaan zitten. Op een handvol kilometer liep hij al een halve minuut weg, maar dan ging hij tegen de grond.

Hij zat snel weer op zijn fiets, maar de sluiting van zijn schoen was wel stuk. Geen probleem voor MVDP. Hij verloor amper wat van zijn voorsprong. Op adrenaline liep hij alleen maar verder weg. Helemaal alleen kwam hij toe op George Square. En straks rijdt hij ook nog het WK mountainbike... Voor Van Aert eindigde het met een nieuwe zilveren medaille. Pogacar klopte Pedersen nog in het sprintje voor de derde plaats. Stuyven (zesde) en Benoot (negende) zorgden ervoor dat er drie Belgen in de top-tien eindigden. Remco Evenepoel finishte als 25e op tien minuten van Van der Poel.

Top-tien

1. VAN DER POEL Mathieu

2 VAN AERT Wout +1:37

3 POGAČAR Tadej +1:45

4 PEDERSEN Mads

5 KÜNG Stefan +3:48

6 STUYVEN Jasper

7 DINHAM Matthew

8 SKUJIŅŠ Toms

9 BENOOT Tiesj

10 BETTIOL Alberto