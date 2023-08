De brandweer rukte zaterdag rond 10.15 uur uit voor een melding van een brand op een appartement op de Nicolaylaan in Leopoldsburg. Er kwam rook uit een venster op de bovenste verdieping. Het bleek te gaan om een handdoek die gedeeltelijk op het fornuis had gelegen en daardoor vuur had gevat. Bij aankomst was de handdoek nog aan het smeulen. De schade bleef beperkt.