Bij de politie werd zondag om 13.30 uur een inbraak in een kantine in de Roerstraat, aan het voetbalveld van Stevensvennen. Het is niet bekend of er iets werd gestolen.

Twee dagen eerder, op vrijdag, was er om 23.30 uur eveneens een politiemelding van een inbraak. In de Schansstraat werden slaapkamers overhoop gehaald. Er zouden ook spullen verdwenen zijn.