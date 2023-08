Barry Baltus behaalt beste resultaat van zijn carrière op circuit van Silverstone

Met een zesde plaats in de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Moto2-klasse heeft onze landgenoot Barry Baltus (Kalex Fieten Ollie Racing GP) zondag het beste WK-resultaat uit zijn carrière behaald. De Spanjaard Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up Racing) reed op het circuit van Silverstone naar de zege in de negende WK-manche. Zijn landgenoot Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) is de nieuwe WK-leider.