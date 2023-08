Mama van Angus Cloud geeft details over dood van jonge acteur: “Hij wilde zijn leven niet beëindigen”

De moeder van de jonge Euphoria-acteur Angus Cloud, die enkele dagen geleden overleed, heeft in een reactie op sociale media benadrukt dat haar zoon niet van plan was uit het leven te stappen. “Hij zei dat hij me de ochtend erna zou zien.”

De jonge acteur, bekend van zijn rol als drug dealer Fezco in de HBO-reeks Euphoria, stierf op 31 juli in zijn ouderlijk huis in Californië. Hij was 25 jaar. In eerste instantie werd er geen doodsoorzaak vrijgegeven. Maar vier dagen na het overlijden van Cloud reageert zijn moeder Lisa Cloud Mclaughlin op verschillende berichten die online circuleren.

“Vrienden, ik wil dat jullie allemaal weten dat ik jullie liefde voor mijn familie waardeer in deze moeilijke tijd”, schreef ze in een post op sociale media. “Ik wil ook dat jullie weten dat hoewel mijn zoon diep bedroefd was over de vroegtijdige dood van zijn vader aan mesothelioom (een soort kanker, red.), zijn laatste dag was een vreugdevolle dag.”

Lisa ging verder met het beschrijven van zijn laatste dag. “Hij was zijn kamer aan het reorganiseren en spullen in huis aan het plaatsen met de bedoeling om een ​​tijdje in het huis te blijven waar hij van hield. Hij sprak over zijn intentie om te helpen voor zussen op de universiteit, en ook om zijn moeder emotioneel en financieel te helpen.”

“Hij was niet van plan een einde aan zijn leven te maken”, schreef ze. “Toen we elkaar welterusten omhelsden, zeiden we hoeveel we van elkaar hielden en hij zei dat hij me morgenochtend zou zien”, vervolgde ze. “Ik weet niet of en wat hij daarna in zijn lichaam heeft gestopt. Ik weet alleen dat hij zijn hoofd op het bureau legde waar hij aan kunstprojecten werkte, in slaap viel en niet wakker werd.”

(Lees verder onder het Facebook-bericht)

De moeder van de acteur zei verder dat hoewel “we er misschien achter komen dat hij per ongeluk en tragisch een overdosis heeft genomen”, het “overduidelijk is dat hij niet van plan was deze wereld te verlaten.”

Ze schreef dat “berichten op sociale media suggereerden dat zijn dood opzettelijk was”, maar zijn benadrukt dat dit niet het geval is.

Lisa voegde eraan toe dat het hoofdletsel van Angus 10 jaar geleden op wonderbaarlijke wijze niet tot de dood leidde, zoals bijna altijd het geval is. Hij viel toen op een bouwwerf op een diepe put. “Hij kreeg 10 bonusjaren en vulde ze met creativiteit en liefde”, schreef ze, verwijzend naar zijn werk in Euphoria, dat volgens haar “een bliksemafleider werd voor zijn generatie en een gesprek op gang bracht over mededogen, loyaliteit, acceptatie en liefde. ”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

(sgg)