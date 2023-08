Wielrennen: Simon Ransy wint kampioenschap van Nieuwerkerken

De lokale wielerclubs van Nieuwerkerken organiseerden ook dit jaar opnieuw het ‘Kampioenschap van Nieuwerkerken’. Vier wedstrijden stonden op het programma, vaak in combinatie met een van de kermissen in de deelgemeentes. “Er waren per wedstrijd telkens twee categorieën: tot 40 jaar en boven de 40 jaar. Alle inwoners van Nieuwerkerken of al wie is aangesloten bij een wielerclub van Nieuwerkerken, kon aan de start komen. Over de vier wedstrijden heen kregen we zo’n 50 verschillende deelnemers aan de start” zo vertelt Tom Secretin, die mee instaat voor de organisatie. En hij reed zelf ook mee. Een van de vier wedstrijden wist hij zelfs te winnen. Maar de meeste trofeeën gingen naar Simon Ransy. Hij won de andere drie wedstrijden en eindigt zo logischerwijs ook als eindwinnaar van dit Kampioenschap van Nieuwerkerken. Tom Secretin eindigt tweede en Bryan Joris derde. Bij de +40 jarigen gaat de titel naar Luc Huysmans. Sven Jambers eindigt tweede in dat eindklassement en Kevin Vanstraelen derde. “We bedanken alle sponsors, deelnemers en supporters. En volgend jaar komen we terug met een nieuwe editie”, zo besluit Tom Secretin. len