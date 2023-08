VIDEO. Maakt tweedeprovincialer Wortel nu al hét doelpunt van het jaar?

De Beker van Antwerpen wordt soms afgedaan als een veredelde oefenpot. Maar soms sijpelen ook daar enkele pareltjes door die nog maar eens onderstrepen hoe verschrikkelijk mooi provinciaal voetbal wel niet kan zijn. Even een goaltje vanop de eigen helft? Geen probleem dacht Geert Snoeys van tweedeprovincialer Wortel.

Arthur Ratinckx had Kalmthout net op voorsprong gebracht in de 20ste minuut. Een tikkeltje tegen de gang van het spel in, moet Geert Snoeys gedacht hebben. Hij zag dat Jonas Van Sonhoven, de doelman van Kalmthout, iets te ver uit doel stond bij de aftrap. Hij legde aan en maakte er met een knappe boogbal 1-1 van.

In de tweede helft kwam Wortel zelfs op voorsprong… maar uiteindelijk moest het zijn meerdere erkennen in Kalmthout dat met 2-4 de winst mee naar huis mocht grissen. Maar laat dit doelpunt toch een knappe troostprijs zijn.

Doelpunt van het jaar?