Waanzinnig WK wielrennen eist veel vroege slachtoffers: Philipsen, Asgreen en andere schaduwfavorieten geven op voor finale op

Jasper Philipsen heeft zondag vroegtijdig de remmen dichtgeknepen in de wegrit bij de mannen elite op het WK wielrennen in Glasgow. De sprinter van de Belgische selectie moest op iets meer dan 100 km van de aankomst de groep met favorieten laten rijden. Een twintigtal kilometer later stapte hij af.

Philipsen was vooraf een van de drie Belgische kopmannen, naast Wout van Aert en Remco Evenepoel, maar het parcours in Schotland was uiteindelijk te lastig voor hem. De Limburger won vorige maand in de Tour de France nog vier ritten en de groene trui.

Eerder in de race gaven ook onder meer de Deen Kasper Asgreen, de Slovaakse drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, de Brit Fred Wright, de Duitser Nils Politt en de Belgische knecht Frederik Frison op.