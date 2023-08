Bree-Beek nam zaterdagavond vlot de scalp van derdeprovincialer Nieuwerkerken. FC Landen stuntte op het veld van KFC Nijlen (derde afdeling), Achel won vlot van Kadijk. Schoonbeek-Beverst ging verrassend kopje-onder na strafschoppen in Retie. Dat is de tweede ronde van de Beker van België voetbal van de Limburgse clubs in een notendop. Lees hier alle verslagen van de zaterdagwedstrijden. (as)