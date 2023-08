Anderlecht wint van Antwerp en spoelt debacle van vorige week weg

Na het debacle tegen Union koos Anderlecht-coach Brian Riemer voor drie andere namen in zijn ploeg: Leoni, Stroeykens en Sardella kwamen in de plaats van Arnstad, Patris en Ashimeru, die geblesseerd was. Bij Antwerp verving Muja Kerk in de basis.

Anderlecht kwam beter voor de dag dan op Union, al liet Antwerp paars-wit ook meer vrijheid op het middenveld. Maar veel gebeurde er voor de rest niet. Antwerp probeerde via Muja en Balikwisha de flanken op te zoeken, terwijl het bij Anderlecht vooral zoeken was naar de offensieve spelers. Een kansje noteerden we voor rust: N’Diaye kopte – moederziel alleen – in de handen van Butez. En eigenlijk stond hij twee meter buitenspel, maar naar ander gevaar was het zoeken met een vergrootglas. Ex-Anderlechtspeler Sacha Kljestan was de aftrap komen geven, maar hij had zich de vlucht uit het zonnige Los Angeles – we hadden graag willen ruilen – kunnen besparen.

Op slag van rust dan toch wat opwinding: paars-wit zette een mooie combinatie op in de zestien en Alderweireld haakte N’Diaye. Vergoote twijfelde niet en wees naar de stip – al duurde het lang om mogelijk buitenspel te controleren. Dolberg twijfelde op zijn beurt ook niet en liet Butez kansloos: 1-0.

© BELGA

Op en af

Na de pauze ging het al beter op en af: Balikwisha en Janssen speelden een counter niet goed uit, aan de overkant deed Dreyer hetzelfde. Er kwam opeens veel ruimte, opnieuw mocht Dreyer rennen met de bal maar zijn schot strandde op de paal. In de herneming talmde Amuzu veel te lang met de bal.

Bij Anderlecht stond nieuwkomer Justin Lonwijk ondertussen in de ploeg. De Nederlander omspeelde al snel Butez, maar verslikte zich dan. Op de tegenaanval scoorde Antwerp ei zo na de gelijkmaker, maar Sardella redde de poging van Janssen met een ultieme tackle op de lijn. Paars-wit leek het fysiek lastig te krijgen - zowel N’Diaye als Sardella hadden krampen, en nieuwkomer Lonwijk oogt nog niet wedstrijdklaar - maar doelman Dupé hield zijn netten schoon. Ekkelenkamp scoorde nog, maar hij stond buitenspel - al duurde het opnieuw enorm lang om dat te checken.

Voor Anderlecht was de zege een opsteker na de wanprestatie vorige week op Union. Ook voor de fans was het een opluchting, het was voor het eerst sinds 12 maart dat ze hun ploeg nog eens zagen winnen in eigen huis. En dat zorgde voor euforische taferelen. Voor Antwerp is het ondertussen al teruggaan naar 2019 voor een zege in het Lotto Park.

RSC Anderlecht: Dupé, Sardella (83’ Patris), Debast, Vertonghen, N’Diaye (83’ Delcroix), Diawara, Leoni, Stroeykens (60’ Lonwijk), Amuzu (68’ Raman), Dreyer, Dolberg (83’ Vazquez)

Antwerp: Butez, De Laet (72’ Vines), Alderweireld, Van Den Bosch, Bataille, Yusuf, Vermeeren, Ondrejka (60’ Ekkelenkamp, Muja (60’ Kerk), Balikwisha, Janssen (72’ Ilenikhena)

Doelpunten: 45’ Dolberg (strafschop) 1-0

Gele kaarten: 38’ Balikwisha

Scheidsrechter: Jasper Vergoote