Nicky Degrendele stoot door naar halve finales keirintoernooi op WK Glasgow

Nicky Degrendele heeft zich zondag in de middagsessie van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in het Schotse Glasgow geplaatst voor de halve finales van het keirintoernooi. Die vinden zondagavond plaats.

Degrendele, een voormalige wereldkampioene in de keirin, finishte in haar heat van de kwartfinales als derde van zes rensters, achter de Colombiaanse Martha Bayona en de Nederlandse Hetty van der Wouw. Dat volstond voor een plek in de halve finales, want de top vier van iedere heat ging daarnaar door. Het keirintoernooi voor vrouwen op dit WK in Glasgow wordt zondagavond afgesloten met de halve finales en de finales.