Duitse extreemrechtse partij AfD ziet populariteit voor het eerst in maanden dalen

Volgens de wekelijkse peiling komt de partij nu uit op 21 procent, want een procentpunt lager is dan vorige week. Het is de eerste daling van de partij in de peiling sinds 25 maart.

De christendemocraten van CDU/CSU winnen dan weer een procentpunt en komen nu uit op 27 procent. Ook bij de drie coalitiepartijen zijn er kleine verschuivingen. Zo stijgt de sociaaldemocratische SPD een procentpunt tot 19 procent, terwijl de Groenen op 14 procent blijven hangen en de liberale FDP op 7 procent.

Ook de linkse partij Die Linke, die net als CDU/CSU en AfD in de oppositie zit, blijft stabiel op 5 procent.

Op vraag van Bild bevroeg INSA 1.203 mensen tussen 31 juli en 4 augustus. Peilingen zijn echter over het algemeen erg onzeker. Ze geven alleen de mening van de bevraagden weer op het moment van de peiling, en zijn geen voorspelling van een verkiezingsuitslag.