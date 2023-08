Pieter Heemeryck kroont zich tot Europees kampioen halve Ironman in Tallinn

Pieter Heemeryck is zondag Europees kampioen geworden op de halve Ironman in de Estse hoofdstad Tallinn. De 33-jarige Leuvenaar had 1:59 voorsprong op de Australiër Mike Phillips en 2:31 op de Fin Henrik Goesh.

Heemeryck, die dit seizoen ook tweede werd op de Ironman van Hamburg, legde de 1,9 kilometer zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen af in 3u36:56. Christophe De Keyser werd twaalfde in 3u43:13, zes minuten voor Jonathan Wayaffe die twintigste werd (3u49:35).Heemeryck is na Bart Aernouts in het Duitse Wiesbaden in 2014 de tweede Belg die Europees kampioen wordt op de halve Ironman. Door zijn titel is de Leuvenaar ook gekwalificeerd voor het WK Ironman 70.3 van december volgend jaar in het Nieuw-Zeelandse Taupo.

Bij de vrouwen nam geen Belgische triatlete deel. Daar ging de overwinning naar de Duitse Laura Philipp (3u59:24), voor de Zwitserse Imogen Simmonds (4u00:12) en de Britse Emma Pallants (4u02:28).