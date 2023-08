45 minuten oponthoud, Evenepoel die vraagt om te zwijgen en de Belgen die controleren: dit hebt u al gemist van het WK in Glasgow

De finale kan stilaan echt gaan losbarsten in Glasgow, maar meer dan de helft van de kilometers hebben de renners intussen al achter de kiezen. Nu gaat het om de lokale rondjes van iets meer dan 14 km waar zal worden uitgemaakt wie een jaar lang de regenboogtrui mag dragen. Wat u heeft gemist als u nu pas begint te volgen, zetten we hier eventjes op een rij.

Evenepoel vraagt vader en Lefevere om te zwijgen

Nog voor de start spraken de topfavorieten. Ook Remco Evenepoel. Hij kwam zaterdag ongevraagd en onbewust in een mediastormpje terecht. Zijn vader Patrick Evenepoel zei in een interview met La Dernière Heure dat zijn zoon meerdere opties heeft om Soudal Quick-Step te verlaten als de ploeg van Patrick Lefevere zich niet versterkt. Op zijn beurt reageerde Lefevere dat hij ‘not amused’ was en dat ze bij de Evenepoels best de violen op mekaar konden afstemmen. Evenepoel kreeg er dan ook een vraag over voor de camera van Sporza. “Zowel papa als Patrick zou beter zwijgen”, zei hij met een brede glimlach.

© BELGA

Almeida valt al voor de start

Nog voor de officiële start, lag er al eentje tegen de grond en niet de minste. Joao Almeida maakte een smak. De Portugees verkeert nochtans in vorm, getuige zijn tweede plek in de Ronde van Polen eerder deze week. Op het moment dat er gevlagd werd voor de officiële start, zat hij nog niet opnieuw in het peloton. Er werd dus niet gewacht op Almeida die zich nog liet verzorgen door de wedstrijd dokter. Zijn linkerhand en -arm vertoonden bloedsporen. Hij vond alsnog aansluiting bij het peloton.

Bonte kopgroep met als bekendste namen Neilands, Vermaerke en Tejada

De Oostenrijker Patrick Gamper en de Ier Rory Townsend namen na zo’n 25 km het initiatief voor de vroege vlucht. De twee reden een tijdje een koppeltijdrit en kregen dan het gezelschap van de Brit Doull, de Australiër Dinham, de Colombiaan Tejada, de Amerikaan Vermaerke, de Let Neilands, de Tsjech Kelemen en de Nieuw-Zeelander Christensen. Geen exotische renners en zes leden van World Tour-teams in een kopgroep van negen. Even later probeerden George Bennett, Rien Schuurhuis en Eric Fagundez de sprong nog te maken, maar zij haalden de kopgroep nooit bij.

© BELGA

Bij het wachtende peloton was er tijd voor selfies met toeschouwers - hier Alaphilippe.

Protestactie zorgt voor 45 minuten oponthoud

Met nog meer dan 190 km te gaan moet de kopgroep in de remmen gaan. Vier demonstranten hebben de weg versperd en zijn vastgemaakt aan het asfalt. Zo’n 7 minuten later komt ook het peloton ter plekke en komen zij ook tot stilstand. Het duurt ruim 45 minuten vooraleer de weg vrijgemaakt kan worden. Tijd voor een grapje in het peloton en Alaphilippe gaat zelfs op de foto met een fan. Uiteindelijk mag de kopgroep rond 13u15 weer vertrekken en ruim zes minuten later komt er ook weer vaart in het peloton.

De Belgen controleren

Geen Belg mee in de ontsnapping en dus nemen onze landgenoten het voortouw in het peloton. Frison is de eerste helper die zich helemaal mag uitwringen. Stuyven en Van Hooydonck zitten in zijn zog en ook kopmannen Evenepoel en Van Aert koersen attent voorin. De Australiërs en de Denen steken een handje toe en ook Italië stuurt wat volk naar voor. De voorsprong van de kopgroep was ooit bijna 9 minuten, maar slinkt stilaan minuut per minuut. Eens op de lokale rondjes, verhoogden de Denen het tempo nog eens fors.