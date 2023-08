Dit staat er maandag op het programma op het WK wielrennen: Belgische broer en zus in het baanwielrennen, ook Nicky Degrendele terug in actie en heel wat Para-cycling op de piste

Vandaag geen enkele wegwedstrijd op het programma en dus kan de focus verschuiven richting het baanwielrennen. Daar wordt in drie disciplines gestreden om de wereldtitel. Om 19u28 Belgische tijd rijden de mannen hun afvalkoers. Jules Hesters vertegenwoordigt in die discipline ons land. Om vijf voor acht wordt de finale in de sprint bij de mannen gereden, om 20u34 rijden de vrouwen de ploegkoers. In die laatste discipline doen onze landgenotes Katrijn De Clercq en Helene Hesters mee. Eerder op de dag komt ook Nicky Degrendele al in actie, die de kwalificaties en een eventuele 1/16e finale in van de sprint moet afwerken. Ook in het Para-cycling komen heel wat Belgen in actie op de piste.

Programma Belgen maandag 7 augustus BAANWIELRENNEN 12u30: Kwalificaties sprint (NICKY DEGRENDELE) 13u26: 1/16e finales sprint (NICKY DEGRENDELE) (ov) 19u28: Afvalkoers (JULES HESTERS) 20u34: Ploegkoers (KATRIJN DE CLERCQ en HELENE HESTERS) PARA-CYCLING PISTE 14u04: 1/2e finale sprint MB (MILAN THOMAS & JONAS GOEMAN) 14u34: finale 200 m tijdrit vliegende start MC5 (NIELS VERSCHAEREN) 15u19: kwalificatie 1 km tijdrit MC2 (EWOUD VROMANT) 18u15: finale 4 km inidividuele achtervolging MC5 (NIELS VERSCHAEREN) 18u29: finale 1 km tijdrit MC2 (EWOUD VROMANT) 18u50: plaats 5-6, 7-8 Sprint MB (MILAN THOMAS & JONAS GOEMAN) 19u46: finales sprint MB (MILAN THOMAS & JONAS GOEMAN