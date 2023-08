VIDEO. Waanzinnige beelden van Jake Paul die voor bokswedstrijd met MMA-legende Nate Diaz aankomt op gigantische … legertank

Dat Jake Paul een speciaal geval is, hoeven we u niet te vertellen. Maar wat hij afgelopen nacht deed in aanloop naar zijn bokswedstrijd met MMA-legende Nate Diaz tart toch wel alle verbeelding. De Amerikaanse bokser kwam aan op de wedstrijd op een gigantische legertank.

Paul kwam het American Airlines Center in Dallas dus binnengereden op een tank, waarna hij ook tijdens de bokswedstrijd de bovenhand nam van zijn tegenstander Nate Diaz en door de jury unaniem tot winnaar werd uitgeroepen. Diaz is een MMA-vechter en heeft geen ervaring in het boksen en dus werd na de partij afgesproken dat beide heren een rematch zouden doen, deze keer in het MMA. Benieuwd met welke vervoersmiddel Paul dan aankomt...

De beelden: