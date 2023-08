Vrees voor aardverschuivingen in Slovenië en Oostenrijk na hevige regenval

Na de hevige regenval in het zuiden van Oostenrijk en in Slovenië, bestaat nu de vrees voor mogelijke aardverschuivingen. Daarvoor waarschuwt de geologische dienst van het land, zo bericht het Sloveense persagentschap STA zondag. De bevolking wordt gevraagd om extra oplettend te zijn voor mogelijke wijzigingen aan bodem en gebouwen.

Zaterdagavond zijn nog een 500-tal inwoners van dorpen in het oosten van Slovenië geëvacueerd, omdat een stuwdam het begeven had onder de hevige regenval. Ook in de buurt van Koroska Bela en langs de Meza-rivier aan de grens met Oostenrijk zijn inwoners in veiligheid gebracht uit vrees voor aardverschuivingen. In de Oostenrijkse regio Karinthië zijn een 40-tal woningen uit voorzorg geëvacueerd.

Het peil van de Mur, de rivier die in Oostenrijk ontspringt, staat zondag nog hoog maar is stabiel. Het peil van de Save-rivier in Slovenië is aan het zakken.

De brandweer en civiele bescherming zijn in de nacht van zaterdag op zondag 230 maal moeten uitrukken, op 186 plaatsen in Slovenië. Het ging onder meer om het weghalen van mensen uit kwetsbare gebouwen, het wegpompen van water, het verwijderen van omgevallen bomen of het leveren van dringende levensmiddelen of medicijnen.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE