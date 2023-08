Festivals nemen uitgebreide maatregelen tegen slecht weer: “Maar niets om je zorgen over te maken qua veiligheid”

Black Box Revelation op Campo Solar. 2manydjs op WECANDANCE. Warhaus op Dranouter. En The Prodigy op Ronquières Festival. Er staan zondag heel wat grote namen op de verschillende festivalpodia doorheen het land. Dan is het bijzonder jammer dat de weersvoorspellingen bijzonder guur zijn.

Het KMI voorspelde zaterdag “hevige regen”, “intense buiten”, “onweer”, en “5 tot 10 liter neerslag per vierkante meter”. De wind zou ook waaien met pieken van 60 tot 70 km/u, en aan de kust aan 70 tot lokaal 90 km/u. Het KMI kondigde dan ook code geel af voor neerslag én – aan zee – voor wind. Brute pech met drie festivals in uitgerekend de West-Vlaamse gemeentes Damme (Campo Solar), Zeebrugge (WECANDANCE) en Heuvelland (Dranouter).

Themabeeld — © Jimmy Kets

Regen

Eén voordeel: gezien de voorlopig uitgeregende zomer die we al achter de rug hebben, wisten de organisatoren waar ze aan toe waren. De verschillende festivals hebben naar eigen zeggen dan ook uitgebreid voorzorgsmaatregelen genomen. Zo plaatste Campo Solar grotere tenten om de festivalgangers droog te houden. “We zullen ook gratis poncho’s uitdelen op het terrein”, zegt organisator Karel Standaert.

Ook WECANDANCE koos voor verschillende overdekte podia. “Er zijn ook extra overdekte zones, en overkappingen over de foodmarket en het zitgedeelte om festivalgangers te beschermen”, klinkt het bij de organisatie. Het overdekte hiphoppodium is dit jaar ook twee keer zo groot als vorig jaar.

Idem op Dranouter. “De tenten hebben voldoende capaciteit, zodat iedereen kan schuilen bij regen”, zegt festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck. “Er zijn ook shelters en themabars waar festivalgangers kunnen schuilen.”

En bij Ronquières Festival klinkt het dat “we in het geval van regen van plan zijn om zoveel als mogelijk mensen onderdak te bieden met behulp van onze overdekte structuren. Onder de kanaalbrug is er plaats voor ongeveer 10.000 mensen.” Dat festival besliste zondagochtend uit voorzorg trouwens al om het eerste optreden van de dag uit te stellen van 13 uur naar 16 uur.

De eerste drie festivals hebben volgens weerman David Dehenauw (KMI) ook het geluk dat het ergste daar al achter de rug lijkt: “Aanhoudende regen zie ik daar niet meer gebeuren, al kan een bui natuurlijk nog altijd.”

© Carlo Coppejans

Mobiliteit

Verder worden de hoofdpaden van Campo Solar – dat plaatsvindt tussen de maïs- en zonnebloemvelden – bedekt met geotextiel en rijplaten. “Daarop komen nog houtschilfers zodat iedereen de voeten droog kan houden.” Ook op de parking van het festival, dat in een weiland ligt, komen rijplaten. Ook op Dranouter hebben alle tenten een verharde vloer, en staan er ook containers met houtschilfers klaar om de eventuele modder het hoofd te bieden.

Al is het maar de vraag of dat zal volstaan: de parkings van Campo Solar en Ronquières Festival waren zaterdag al herschapen in gigantische modderpoelen, wat ernstige problemen veroorzaakte voor wie naar huis wilde. In Damme werd finaal beslist om geen auto’s meer toe te laten op de parking, en een alternatieve – verharde – parking in Sijsele te gebruiken. “Mensen konden dan met een shuttlebus naar het festivalterrein komen”, zegt Standaert.

Wind

Blijft nog de factor wind. Met name van belang voor WECANDANCE, dat uitgerekend op de zeedijk doorgaat: daar werd met zand zelfs een extra dijk aangelegd over de volledige lengte van het festivalterrein – ook als buffer tegen het springtij, omdat er golven tot twee meter hoog voorspeld worden.

“We moeten niet panikeren”, zegt David Dehenauw. “Ik hoor overal het woord ‘storm’ vallen, maar zover komt het écht niet, hoor. De wind heeft aan de kust maximaal 6 à 7 Beaufort gehaald (voor een storm is 9 Beaufort vereist, red.), met een uitschieter tot 79 kilometer per uur als ergste windstoot. En ik verwacht deze namiddag dus ook niet meer: ik voorspel iets van een 5 à 6 Beaufort. Aangenaam is anders, maar niets om je zorgen te maken op het vlak van veiligheid. Ik weet ook niet hoe laat die jongens en meisjes het willen maken op de festivalwei, maar ik heb goed nieuws: hoe later, hoe beter op dat vlak.”